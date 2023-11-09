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Спорт

«Дизель» на домашнем льду потерпел поражение от «СКА-Невы»

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В четверг, 9 ноября, пензенский «Дизель» на домашнем льду в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги сразился со «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.

В пресс-службе клуба соперника сразу назвали неудобным. «Наша команда за всю историю встреч с питерцами еще ни разу не выигрывала на своем льду. А это без малого уже 10 лет», - пояснили в клубе.

Тем не менее «Дизель» открыл счет уже на 4-й минуте - отличился Максим Колмыков. Ответить гости смогли только на 23-й - Альберт Конозов пробил Дениса Синягина.

Третий период не принес успеха ни одной из команд. Игра перешла в овертайм, где фортуна улыбнулась питерцам.

Итог матча - 1:2 в пользу гостей.

7 ноября «Дизель» обыграл «Динамо», 5-го одолел ХК «Химик» из Воскресенска, а 3-го уступил ХК «Рязань-ВДВ».

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