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Спорт

В минспорте обсудили с руководством «Дизеля» причины неудач

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На среду, 18 октября, пензенский «Дизель» занимает 20-ю строчку из 29 в турнирной таблицы регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги. Это стало темой встречи министра физкультуры и спорта области Евгении Бочкаревой, ее заместителей и руководства хоккейного клуба. Она состоялась 17 октября.

Обсуждали причины таких результатов и способы их улучшить.

«Представители клуба объяснили, что в команде много молодых игроков. Играя в ВХЛ, спортсмены получают возможность профессионального роста, который обязательно даст свои результаты. Однако, для того чтобы уже сейчас усилить состав, проводится селекционная работа», - сообщили в министерстве.

Евгения Бочкарева подчеркнула, что костяк команды должны составлять пензенцы. Тогда не будет проблем с комплектованием и усилением команды. Сейчас в «Дизеле» состоят 7 воспитанников местной школы хоккея.

«Мы понимаем, что это работа на перспективу. Но нельзя забывать и о сегодняшнем дне. Мы верим в вас и болеем каждый матч», - добавила она.

«Дизель» провел уже 16 встреч, из них в 9 он потерпел неудачу. В том числе повторил свое рекордное поражение в истории ВХЛ, уступив «Рубину» из Тюмени со счетом 1:9.

Впереди еще 40 матчей, ближайший - вечером 18 октября, на своем льду, с ХК «АКМ» из Тулы.

«Наша задача - в настоящее время исправить ситуацию и думать о дальнейшем», - заявил главный тренер команды Алексей Ваулин.

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Источник — фото sport.pnzreg.ru
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