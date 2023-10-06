Пензенский «Дизель» в гостях проиграл «Челнам»

06.10.2023 | 21:20

В пятницу, 6 октября, пензенский «Дизель» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги встретился с клубом «Челны» в Набережных Челнах.

В первом периоде обошлось без заброшенных шайб.

Во втором временном отрезке хозяева на 29-й минуте открыли счет, но уже на 35-й дизелисты выровняли положение - шайбой отметился Иван Кузьмин. Однако вскоре удача снова отвернулась от пензенцев: на 39-й минуте челнинцы еще раз поразили ворота гостей.

В третьем периоде счет на табло уже не менялся. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В предыдущем матче - с ижевской «Ижсталью» - пензенцы одержали победу (4:0).

Следующую игру «Дизель» проведет 8 октября. Его соперником станет «Торос» из Нефтекамска.