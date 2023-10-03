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Спорт

Дизелисты пропустили единственную шайбу, играя в большинстве

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Выездная серия началась для «Дизеля» с поражения. Пензенцы уступили хоккеистам пермского «Молота» с минимальным счетом - 0:1.

Единственная шайба в матче была забита в третьем периоде, причем дизелисты в тот момент играли в большинстве.

«Напряженный матч. Оба соперника сражались. «Молот» предоставил нам агрессивный, атакующий хоккей. Мы тоже во втором и третьем периоде, скажем так, неплохо выглядели. Были опасные моменты и у наших ворот, и у ворот соперника.

Хочется отметить игру вратарей. После двух периодов игра шла до гола. Мы совершили ошибку, играя в большинстве, пропустили гол. А так была хорошая, боевая игра, которая не отражает футбольного счета. В этом заслуга - хорошая игра вратарей», - цитирует телеграм-канал «Дизеля» главного тренера пензенской команды Алексея Ваулина.

Следующий матч в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги «Дизель» проведет в среду, 4 октября, в Ижевске. Соперником станет местная «Ижсталь».

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