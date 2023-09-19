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Спорт

Пензенский «Дизель» всухую обыграл «Ростов»

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В понедельник, 18 сентября, хоккеисты «Дизеля» на своем льду скрестили клюшки с игроками «Ростова». Матч прошел в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В первом периоде соперники вели себя осторожно. Опасные моменты у ворот обеих команд возникали нечасто. И те, и другие пытались выйти в атаку, однако 20-минутка завершилась без голов.

Во втором периоде команды заиграли быстрее. На 34-й минуте «Дизель» реализовал большинство и открыл счет. Точным попаданием отметился Антон Андриянов. Ростовчане попытались ответить, но пензенцы не позволили им реализовать момент.

Третий период был нервным. Гости изо всех сил рвались вперед, но встречали сопротивление. Не сыграла им на руку и замена вратаря на шестого полевого. На 60-й минуте Артем Мисников поразил пустые ворота «Ростова» и фактически снял вопрос о победителе матча. 2:0 в пользу дизелистов.

«В первую очередь, с победой болельщиков. Команду поздравили. Потихоньку мы маленькими шажками идем. Да, тяжелая игра была сегодня. Соперник создавал моменты, вратарь нас держал в игре. У нас были неплохие моменты. Но маленькими шажками мы все равно сейчас перестроимся», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин в telegram-канале команды.

В предыдущей игре «Дизель» одолел саратовский «Кристалл». Следующий матч состоится 22 сентября с «Нефтяником».

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