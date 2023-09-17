«Дизель» обыграл саратовцев в «Поволжском дерби»

17.09.2023 | 15:33

Пензенский «Дизель» на своем льду одолел саратовский «Кристалл». Победу команда одержала в субботу, 16 сентября, в рамках турнира «Поволжское дерби».

Как сообщается в Telegram-канале «Дизеля», победа оказалась «тяжелой, вымученной, трудовой, но долгожданной».

В первом периоде лучше сыграли гости. Саратовцы и открыли счет. Хозяева льда включились в заключительном игровом отрезке.

«И яркое свидетельство тому - голы Владимира Кораблева, Егора Рытькова и Александра Тимирева. Для каждого это первая шайба в сезоне», - отмечается в сообщении.

Счет 3:1 в пользу «Дизеля».

18-го числа команда сыграет с ХК «Ростов».