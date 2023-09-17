«Дизель» обыграл саратовцев в «Поволжском дерби»

Пензенский «Дизель» на своем льду одолел саратовский «Кристалл». Победу команда одержала в субботу, 16 сентября, в рамках турнира «Поволжское дерби».
Как сообщается в Telegram-канале «Дизеля», победа оказалась «тяжелой, вымученной, трудовой, но долгожданной».
В первом периоде лучше сыграли гости. Саратовцы и открыли счет. Хозяева льда включились в заключительном игровом отрезке.
«И яркое свидетельство тому - голы Владимира Кораблева, Егора Рытькова и Александра Тимирева. Для каждого это первая шайба в сезоне», - отмечается в сообщении.
Счет 3:1 в пользу «Дизеля».
18-го числа команда сыграет с ХК «Ростов».
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