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Спорт

Пензенский «Дизель» снова потерпел поражение

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В четверг, 14 сентября, пензенский «Дизель» на своем льду, в СЗК «Дизель-Арена», в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги принял ХК «Тамбов».

В первом периоде ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника. Во втором счет открыл «Дизель» - на 23-й минуте удачным броском отметился Артем Мисников.

После этого тамбовчане заиграли активнее и плотно насели на ворота пензенцев. Денис Синягин несколько раз спас свою команду, но на 30-й минуте все же пропустил. У гостей отличился Артем Гареев.

На 37-й минуте Гареев оформил дубль, и тамбовчане повели в счете - 2:1.

В третьем периоде «Дизель» старался переломить ход неудачно складывавшегося поединка, но успеха не добился. Счет на табло больше не менялся.

Предыдущую игру пензенцы также проиграли. 12 сентября воронежцы оказались точнее в серии послематчевых буллитов, итоговый счет - 2:1 в пользу «Бурана».

В следующий раз «Дизель» встретится с саратовским «Кристаллом». Матч состоится в субботу, 16 сентября.

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