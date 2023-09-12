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Спорт

Пензенский «Дизель» проиграл воронежскому «Бурану»

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Во вторник, 12 сентября, пензенский «Дизель» на домашнем льду сразился с воронежским «Бураном» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В первом периоде обе команды активно атаковали, но порадовать болельщиков заброшенными шайбами не смогли. Во второй 20-минутке гости, находясь на льду в большинстве, распечатали ворота хозяев - 1:0 (автором шайбы стал Никита Макеев).

В третьем отрезке подопечным Алексея Ваулина удалось сделать цифры на табло одинаковыми: в равенстве отличился Роман Авдюшкин - 1:1.

В основное время победитель так и не определился, и игра перешла в овертайм, который, однако, также не выявил сильнейшего. А вот в серии послематчевых буллитов воронежцы оказались точнее. Итоговый счет - 2:1 в их пользу.

В следующий раз пензенцы выйдут на лед СЗК «Дизель-Арена» в четверг, 14 сентября, против ХК «Тамбов».

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