В Пензе школьники начали борьбу в городском туре игры «Орленок»

24.04.2023 | 21:24

Перебежать через импровизированное болото, пройти по длинному бревну, перебраться на другой берег по натянутой веревке - все это необходимо было сделать максимально быстро и без ошибок, ведь за любую осечку могли добавить штрафное время, а каждая секунда на вес золота.

Преодолевали испытания участники военно-патриотических соревнований «Орленок». Из 50 учебных заведений до городского тура смогли добраться лишь 25.

«Команды, которые мало уделяли внимания подготовке, они сюда не попали. Здесь действительно серьезные команды. Думаю, все два дня азарт будет достойный», - сообщил главный судья соревнований Михаил Андреев.

Лучшим надо быть абсолютно во всех дисциплинах, ведь победителя выявляют по сумме баллов, полученных за каждое испытание. По традиции самый сложный, но и самый зрелищный этап - строевая подготовка.

С каждым годом среди участников все больше девушек. Хрупкие они только с виду, в сборке и разборке автомата могут дать фору парням.

«Хорошо все, 23 секунды», - порадовалась участница соревнований Вероника Ракова.

По итогам двух дней состязаний выберут 8 команд, которые представят Пензу на областном этапе. Он состоится в мае.