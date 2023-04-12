«Жду от себя большего»: в Пензу приехал игрок КХЛ Давид Думбадзе

12.04.2023 | 19:48

В Континентальной хоккейной лиге немного игроков с грузинской фамилией, и для сурских болельщиков главный из них Давид Думбадзе. Воспитанник пензенской школы играет в череповецкой «Северстали», но летом обязательно приезжает в родной город отдохнуть и начать подготовку к новому сезону.

«Всегда приятно вернуться. Я в основном весь отпуск здесь провожу. Если не на море, то только в Пензе. Все знают меня, я всех знаю», - рассказал Давид Думбадзе.

Три года назад лидер команды «Дизель» получил приглашение перейти в КХЛ и воспользовался шансом закрепиться в сильнейшей российской лиге. Конечно, на адаптацию ушло время, но постепенно Давид стал игроком основного состава и начал забрасывать шайбы.

«Все равно жду от себя большего. Поэтому стараюсь в чем-то прибавлять. Еще непочатый край работы», - отметил Давид.

Помня о времени, проведенном в родном клубе, Думабдзе следит за взлетами и падениями «Дизеля». Но будущее пока связывает с «Северсталью», его контракт рассчитан еще на два года.