В Пензе объяснили изменения в сдаче комплекса ГТО

23.03.2023 | 20:58

Если бы теперь сдавали комплекс ГТО по нормативам 1931 года, когда он зародился, то шансов не то что получить значок, а просто пройти один из его этапов не было бы практически ни у кого.

«Простому гражданину предлагалось обязательно прыгнуть с 10-метровой вышки, прыжок с парашютом, управление трактором, мотоциклом, бег на простых деревянных лыжах (дистанция длиной 10 километров), соревнования на саблях, на шпагах - вот такие нормативы были. Военизированная полоса препятствий предполагала передвижение спортсмена с ящиком патронов весом 50 килограммов», - объяснил руководитель центра ГТО Владимир Антонов.

Комплекс ГТО на протяжении 92 лет, как и жизнь человека, неоднократно менялся.

Теперь структура комплекса значительно обновилась. Вместо 11 ступеней будет 18, то есть сдавать нормативы можно будет как дошкольникам, так и почтенным пенсионерам. Но возрастной «шаг» сократился: с 6 лет до 20 проходить тесты «Готов к труду и обороне» нужно каждые два года.

«Организм человека растет, через год мы можем не узнать ребенка, он вырастает и ему требуются другие нормативы. И сегодня настолько популярен комплекс ГТО, что огромное количество жителей страны с удовольствием принимает участие», - рассказал Владимир Антонов.

Теперь те, кто старше 20, будут проходить тесты каждые пять лет.

Добавится ряд новых нормативов. Они в основном касаются 1-й ступени. В детском саду нужно бегать 10 метров, а не 30 - так удобнее организовать сдачу в дошкольном учреждении. Вместо 1 километра предлагается преодолеть 600 метров, 400 или 200. Метать мяч можно двумя руками, а не одной, и с расстояния 5, а не 6 метров. Малышам так легче, а раньше было очень много слез.

Поправки вносили по результатам работ пензенских специалистов, которые много сделали для популяризации ГТО среди населения.

«Это не соревнования, это не вид спорта - это лакмусовая бумажка, которая определяет степень физического состояния организма человека», - подчеркнул Владимир Антонов.