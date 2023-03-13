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Спорт

Розыгрыш Кубка регионов «Дизелист» начал с победы

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Хоккеисты «Дизелиста» победно стартовали в розыгрыше Кубка регионов.

В первом раунде пензенской молодежке в соперники достался саратовский «Кристалл», и началась серия на берегах Волги. Конкуренты в регулярном чемпионате НМХЛ расположились на соседних строчках, поэтому фаворита поединка назвать было трудно.

Хозяева активно вошли в игру и сразу захватили инициативу, открыв счет. Сурская команда события не форсировала, постепенно выравнивая положение. Наградой за терпение стала шайба в большинстве, заброшенная Егором Рытьковым во втором отрезке встречи - 1:1.

Но молодой форвард на этом не успокоился и в начале заключительного периода сделал дубль в формате 5×4, выведя «дизелистов» в лидеры. А закрепил преимущество Александр Тимченко, которому удался сольный проход.

На последних минутах саратовцы пытались отыграться и даже отквитали гол, но на большее волжан не хватило. 3:2 - пензенская дружина отпраздновала успех и вышла вперед в серии, которая проводится до трех побед.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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