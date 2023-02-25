В Пензе начались соревнования по авиамодельному спорту

25.02.2023 | 17:30

На территории детско-юношеского центра «Звездный» участники всероссийских соревнований по авиамодельному спорту запускают свои воздушные суда в полет.

Несколько десятков конструкторов выявляют лучших в разных возрастных категориях. Первыми взмыли в небо самые опытные пилоты - победители различных состязаний, которые летают уже по 20-30 лет.

«Они строят свои модели, ставят туда двигатели, отлаживают. задача спортсмена - с этой моделью выступить на соревнованиях. Каждый спортсмен, летчик-пилот, должен выполнить 15 фигур. Кордовые модели управляются посредством тросиков (кордов): спортсмен стоит в круге, а модель летает вокруг него», - пояснил президент Федерации авиамодельного спорта Пензенской области Сергей Орлов.

Александр Черясов - один из самых заслуженных участников состязаний. Участник сборной страны живет и тренируется в Саранске.

«Секрет управления - тренировки. Очень много времени тратится на тренировки. Выходишь и летаешь. Запускаешь, настраиваешься, иногда летаешь по видеокамере, потом следишь за ошибками», - рассказал спортсмен.

На каждое выступление дается 7 минут. Если спортсмен не успевает посадить самолет в положенное время, ему присуждают меньше очков. Всероссийские соревнования - двухдневные.