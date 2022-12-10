В Пензе начались соревнования по пешеходному туризму

10.12.2022 | 17:00

На областные соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях приехали ребята из Кузнецкого, Бессоновского, Пензенского районов. Областной центр представляют воспитанники разных городских клубов. В зависимости от уровня подготовки и возраста участникам предлагаются дистанции разной сложности.

«Второй класс чуть попроще: спортсмену нужно преодолеть веревочные этапы без нарушений, не нужно организовывать свои веревки. Дистанции третьего класса считаются усложненными, это уже полупрофессиональный уровень - помимо преодоления технического и судейского этапов, нужно организовывать свои страховочные перила», - сообщил главный судья соревнований Дмитрий Коновалов.

Никита Киселев занимается туризмом больше пяти лет, показал лучшее время в своей группе. Но на достигнутом останавливаться нельзя.

«Нужно добраться до верхней опоры, спуститься и как можно быстрее добежать до финиша», - пояснил участник соревнований.

Вере Данчиной из Чемодановки пришлось состязаться с воображаемой соперницей. Девушка одна вышла на дистанцию.

«Лучше бежать с кем-то, потому что это придает стимул», - отметила спортсменка.

Тем не менее перворазрядница вошла в тройку лидеров.