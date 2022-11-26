Спорт

В Пензе велотуристы посостязались в фигурном вождении

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Количество желающих принять участие в областных соревнованиях по велотуризму растет. На базе пензенской школы № 18, где этим направлением ребята занимаются со специалистами Многофункционального туристско-спортивного центра имени Т. Т. Мартыненко, сдавали фигурное вождение. Нужно быстро и чисто пройти определенную дистанцию, не сбить ограничители и не выехать за отведенные пределы.

«Сложность была в том, что есть волнение, ноги могут затрястись и сбить цель. Для меня самое трудное - «восьмерка», а самое легкое - «змейка». Надо было сделать знак бесконечности, я проехала, но задела одну дощечку, и она упала», - рассказала участница соревнований София Захарова.

Фигурное вождение - одно из трех соревнований в году, которые обязательны для велотуристов.

«Есть триал - это более длинная дистанция, уже на пересеченной местности. Длинная дистанция - это до 5 километров», - пояснил главный судья Александр Горин.

В мастерстве состязались ребята из школ Пензы, поселка Мичуринского, Заречного, Нижнеломовского и Сердобского районов. По итогам сформируют сборную Пензенской области, которая отправится в туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2023».

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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