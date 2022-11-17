Спорт

«Дизелист» потерпел досадное поражение в матче с клубом «Тамбов»

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Поединок между лидерами Восточной конференции Национальной молодежной хоккейной лиги получился по-настоящему боевым. Пензенский «Дизелист» в турнирной таблице гонится за клубом «Тамбов», а «волки», в свою очередь, пытаются оторваться от преследователей.

В матче сценарий был схожим. Хозяева благодаря дублю Кирилла Монахова дважды выходили вперед, но конкуренты спустя время отыгрывались.

Третий период получился сверхрезультативным. Тамбовчане вырвались в лидеры, но пензенская дружина нашла ответ в виде точных бросков Венедикта Осипова и Ярослава Плиса.

Однако довести матч до победы сурским хоккеистам не удалось. Гости за четыре минуты до окончания игрового времени сравняли счет, а затем были удачливее в серии послематчевых штрафных бросков. 5:4 - этот результат оставил команды на прежних позициях в таблице: «Тамбов» лидирует, а «Дизелист» идет вторым с отставанием в 7 очков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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