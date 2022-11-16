Спорт

Пензенские детсадовцы присоединились к сдаче норм ГТО

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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» в Пензенской области выходит на новый уровень. К сдаче норм ГТО активно подключаются дошкольные учреждения.

«По рекомендации правительства Пензенской области и коллегии Министерства спорта физической культуры Пензенского региона принято решение охватить детские сады в ВФСК ГТО. Поэтому мы разработали муниципальную программу, хотим охватить все детские сады и привлечь детей к сдаче норм, чтобы с ранних лет в сознании было понимание здорового образа жизни», - сообщил руководитель муниципального центра ВФСК ГТО Владимир Антонов.

Мобильные группы будут два раза в неделю выезжать в разные дошкольные учреждения региона. Сначала в гости отправились в детский сад № 130. Подобные физические нагрузки для большинства ребят не в новинку.

«Дети у нас молодцы, очень спортивные, но, для того чтобы они стали сильными, мы детей готовим: обязательно у нас проходят зарядки, физкультурные занятия, часты олимпиады, играем», - рассказала инструктор по физической культуре детского сада № 130 Елена Уварова.

Ребята сдавали тесты на гибкость, прыжки в длину с места, отжимались от пола, поднимали туловище, метали мяч в цель. Вместе с ними готовность к труду и обороне продемонстрировали их родители и сотрудники дошкольного учреждения.

«На протяжении пяти лет мы сотрудничаем с центром, и наши сотрудники с удовольствием ходят на сдачу ГТО», - отметила заместитель заведующего детским садом № 130 г. Пензы Екатерина Фролова.

По итогам всех тестов в Пензенской области планируют провести фестиваль ГТО среди работников и воспитанников дошкольных учреждений, показавших лучшие результаты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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