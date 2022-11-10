«Дизель» победил в очередном домашнем матче

10.11.2022 | 20:45

«Дизель» снова крупно победил. В очередном домашнем поединке в рамках чемпионата ВХЛ пензенская дружина принимала воронежский «Буран», занимающий нижнюю строку турнирной таблицы.

Первый период остался за гостями - они открыли счет, а потом заработали буллит, который, к счастью, отразил вратарь Артем Корепанов.

Уже в следующем отрезке все встало на свои места. «Дизелисты» смяли оборону соперника, и шайбы раз за разом влетали в сетку ворот «ураганных». В итоге во второй 20-минутке по дублю сделали Антон Андриянов и Даниил Лапин.

В заключительной трети матча хозяева довершили разгром воронежцев. Голы Даниила Шавина и Ильи Павлюкова поставили жирный восклицательный знак в этом поединке. Дизель побеждает (6:1) и возвращается в лидирующую группу чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».