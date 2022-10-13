Спорт

«Дизель» одержал крупную победу над ангарским «Ермаком»

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Хоккеисты «Дизеля» с победы стартовали в очередной домашней серии в рамках чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути». В гости приехал ангарский «Ермак», и начало матча для сибиряков было подобно ушату холодной воды.

Уже к 12-й минуте хозяева вели в счете - 4:0. Вначале отличился Даниил Лапин, в следующей атаке его почин поддержал Денис Почивалов. «Дизелисты» усилили натиск, и вскоре Юрий Козловский пробил вратаря ангарчан. И, наконец, точку в этом голевом отрезке поставил Никита Ли, забросивший шайбу в большинстве.

Гости пришли в себя только во втором периоде, когда сумели сократить отрыв, но в середине 20-минутки Игорь Полыгалов восстановил разницу в четыре гола.

Заключительная треть матча превратилась в формальность, и даже вторая результативная атака сибиряков не смогла испортить настроение пензенским хоккеистам и их болельщикам.

5:2 - с таким счетом «Дизель» одержал победу и укрепил свои позиции в зоне плей-офф чемпионата. Следующая встреча, с красноярским «Соколом», пройдет на родном льду в пятницу, 14 октября.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте