«Дизель» одержал крупную победу над ангарским «Ермаком»

13.10.2022 | 18:57

Хоккеисты «Дизеля» с победы стартовали в очередной домашней серии в рамках чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути». В гости приехал ангарский «Ермак», и начало матча для сибиряков было подобно ушату холодной воды.

Уже к 12-й минуте хозяева вели в счете - 4:0. Вначале отличился Даниил Лапин, в следующей атаке его почин поддержал Денис Почивалов. «Дизелисты» усилили натиск, и вскоре Юрий Козловский пробил вратаря ангарчан. И, наконец, точку в этом голевом отрезке поставил Никита Ли, забросивший шайбу в большинстве.

Гости пришли в себя только во втором периоде, когда сумели сократить отрыв, но в середине 20-минутки Игорь Полыгалов восстановил разницу в четыре гола.

Заключительная треть матча превратилась в формальность, и даже вторая результативная атака сибиряков не смогла испортить настроение пензенским хоккеистам и их болельщикам.

5:2 - с таким счетом «Дизель» одержал победу и укрепил свои позиции в зоне плей-офф чемпионата. Следующая встреча, с красноярским «Соколом», пройдет на родном льду в пятницу, 14 октября.