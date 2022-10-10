Пензенский «Дизелист» проиграл в матче с клубом «ЭкоНива-Бобров»

10.10.2022 | 19:43

Хоккеисты «Дизелиста» прервали победную серию в чемпионате Национальной молодежной лиги.

После шести игр пензенцы были единственными в своей конференции, кто набрал максимум очков, поэтому соперники из клуба «ЭкоНива-Бобров» настраивались на серию самым серьезным образом. И справедливость собственных притязаний на победу они продемонстрировали уже в стартовом периоде, когда в ворота хозяев влетели четыре шайбы, дизелисты же ответили одним взятием ворот.

В дальнейшем картина не менялась: команда из Воронежской области держала пензенцев на расстоянии, хотя те периодически забрасывали красивые голы.

Но последнее слово осталось за гостями. В заключительном периоде они отличились еще дважды и установили окончательный результат - 8:3 в свою пользу.

Несмотря на поражение, пензенцы по-прежнему находятся в тройке лидеров Восточного дивизиона НМХЛ. Соперникам предстоит провести повторный поединок.