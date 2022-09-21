«Дизель» победил в напряженном матче с пермским «Молотом»

21.09.2022 | 20:13

Хоккеисты «Дизеля» начали домашний сезон в чемпионате ВХЛ с победы над пермским «Молотом». Причем, чтобы выявить сильнейшего, соперникам не хватило ни основного, ни дополнительного времени. Игра получилась упорной и бескомпромиссной.

В стартовом периоде преимущество было у пензенцев, и они воплотили его в шайбу, заброшенную Григорием Глебовым. Но затем пермяки выровняли положение и в заключительной 20-минутке провели свою атаку. 1:1 - таким стал результат, не изменился он и после овертайма.

Пришлось выяснять отношения в послематчевой лотерее, и серию буллитов хозяева провели выше всяких похвал. Они не совершили ни одного промаха, и «молотобойцам» не помогла даже замена вратаря.

Все четыре броска «дизелистов» достигли цели, и серия буллитов завершилась досрочно победой сурской ледовой дружины.

Следующий домашний поединок пензенцы проведут в четверг, 22 сентября, против нефтекамского «Тороса».