«Дизель» проиграл в двух из трех матчей выездной серии

16.09.2022 | 08:38

«Дизель» завершил первую выездную серию нового сезона. В трех играх пензенские хоккеисты набрали три очка.

«Дизелисты» уступили воскресенскому «Химику» (7 сентября, 1:4), одержали победу над «Рязанью-ВДВ» (9 сентября, 3:2 по буллитам) и проиграли «Тамбову» (15 сентября, 1:2 после овертайма).

Главный тренер «Дизеля» Алексей Медведев прокомментировал исход заключительного выездного матча так: «Боевой хоккей с первых смен, команды работали, бились, пластались. Я считаю, что был абсолютно справедливый итог по окончании основного времени. В овертайме забил игрок соперника, а мы не забили свои моменты».

Он поблагодарил болельщиков за поддержку, а подопечных - за игру.

По данным на утро пятницы, 16 сентября, пензенская команда занимает 19-ю строку турнирной таблицы. Теперь ее ждут домашние игры: 20-го числа «Дизель» на своем льду встретится с пермским «Молотом», 22-го - с нефтекамским «Торосом», 24-го - с ижевской «Ижсталью», 26-го - с альметьевским «Нефтяником».