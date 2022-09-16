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Спорт

«Дизель» проиграл в двух из трех матчей выездной серии

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«Дизель» завершил первую выездную серию нового сезона. В трех играх пензенские хоккеисты набрали три очка.

«Дизелисты» уступили воскресенскому «Химику» (7 сентября, 1:4), одержали победу над «Рязанью-ВДВ» (9 сентября, 3:2 по буллитам) и проиграли «Тамбову» (15 сентября, 1:2 после овертайма).

Главный тренер «Дизеля» Алексей Медведев прокомментировал исход заключительного выездного матча так: «Боевой хоккей с первых смен, команды работали, бились, пластались. Я считаю, что был абсолютно справедливый итог по окончании основного времени. В овертайме забил игрок соперника, а мы не забили свои моменты».

Он поблагодарил болельщиков за поддержку, а подопечных - за игру.

По данным на утро пятницы, 16 сентября, пензенская команда занимает 19-ю строку турнирной таблицы. Теперь ее ждут домашние игры: 20-го числа «Дизель» на своем льду встретится с пермским «Молотом», 22-го - с нефтекамским «Торосом», 24-го - с ижевской «Ижсталью», 26-го - с альметьевским «Нефтяником».

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Источник — кадр vhlru.ru
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Гость||

Олег Владимирович,обратите внимание! В случае самомобилизации пара взводов подготовленных Воинов ждёт призыва.

Гость||

Фаллолидзе почему не выпускают, страпонидзе маму его иди эграй

Гость||

А за что тогда за получают

Гость||

Не могли они проиграть!

Гость||

Ну что же, результат радует 33,3% выигрышей! Великая вещь Статистика...

Гость||

Гость писал(a):

Олег Владимирович,обратите внимание! В случае самомобилизации пара взводов подготовленных Воинов ждёт призыва.
Так всех чиновников можно всем составом отправлять. Толку нет от них.


Имя: Гость
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