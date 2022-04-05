Пензенский «Зенит» обыграл «Сатурн» из Раменского

05.04.2022 | 20:59

Пензенский «Зенит» победно начал вторую часть чемпионата Футбольной национальной лиги. Возобновившийся после зимнего перерыва турнир проходит по измененной схеме: коллективы, занявшие места внизу таблицы в своих группах, объединены в один дивизион, где и продолжается борьба.

Первым соперником зенитовцев стал «Сатурн» из Раменского. Стартовые минуты поединка получились бурными. Подмосковная команда открыла счет, но вскоре удар Александра Очередина сравнял его - 1:1.

«Большое спасибо ребятам, что быстро отыгрались - это нам было на руку. А дальше уже сработали замены, которые вышли, - Кашмин и Левкин», - сообщил тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

Именно Руслан и Даниил стали активными участниками голевых атак, которые пензенцы организовали во втором тайме. Левкин с левого фланга направлял мяч в штрафную, а Кашмин дважды замыкал передачи партнера: сначала - в середине тайма, затем - в компенсированное время. Итог поединка - 3:1 в пользу «Зенита».

«Мы установку выполнили. Первая игра дома, пришли болельщики, их давно не было, мы порадовали и болельщиков, и себя», - отметил Владимир Радкевич.

Следующий домашний матч бело-сине-зеленые проведут 16 апреля. В качестве соперника в Пензу приедет клуб «Металлург-Видное».