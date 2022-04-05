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Спорт

Пензенский «Зенит» обыграл «Сатурн» из Раменского

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Пензенский «Зенит» победно начал вторую часть чемпионата Футбольной национальной лиги. Возобновившийся после зимнего перерыва турнир проходит по измененной схеме: коллективы, занявшие места внизу таблицы в своих группах, объединены в один дивизион, где и продолжается борьба.

Первым соперником зенитовцев стал «Сатурн» из Раменского. Стартовые минуты поединка получились бурными. Подмосковная команда открыла счет, но вскоре удар Александра Очередина сравнял его - 1:1.

«Большое спасибо ребятам, что быстро отыгрались - это нам было на руку. А дальше уже сработали замены, которые вышли, - Кашмин и Левкин», - сообщил тренер ФК «Зенит» Владимир Радкевич.

Именно Руслан и Даниил стали активными участниками голевых атак, которые пензенцы организовали во втором тайме. Левкин с левого фланга направлял мяч в штрафную, а Кашмин дважды замыкал передачи партнера: сначала - в середине тайма, затем - в компенсированное время. Итог поединка - 3:1 в пользу «Зенита».

«Мы установку выполнили. Первая игра дома, пришли болельщики, их давно не было, мы порадовали и болельщиков, и себя», - отметил Владимир Радкевич.

Следующий домашний матч бело-сине-зеленые проведут 16 апреля. В качестве соперника в Пензу приедет клуб «Металлург-Видное».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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Гость||

как всегда оперативно - матч состоялся 3-го апреля, сегодня 5-тое...Виват ТРК Наш дом! Виват Тер-Казарову!

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