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Спорт

«Дизелист» сыграл вничью в матче с клубом «Рязань-ВДВ»

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Хоккеисты «Дизелиста» сравняли счет в серии против клуба «Рязань-ВДВ». После третьего матча четвертьфинальной серии плей-офф национальной молодежной лиги у пензенцев не было права на ошибку: любое поражение лишало их шансов на продолжение борьбы за Кубок регионов. Поэтому хозяева активно начали встречу, за что были награждены голом Егора Антонова.

Рязанцы выровняли положение во втором периоде, но практически сразу же Никита Емельянов вывел желто-синюю дружину вперед.

И все же удержать преимущество не удалось. «Десантники» сумели сделать счет равным (2:2) и перевели игру в овертайм, где все решилось. Захар Миць оказался в нужном месте в нужное время и принес пензенцам победу - 3:2.

Победитель четвертьфинальной серии НМХЛ определится в Рязани, где состоится пятый, решающий поединок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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Гость||

Что за заголовок, дебилы? В хоккее сейчас ничьих итоговых нет.

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