«Дизелист» потерпел неудачу в матче с клубом «Рязань-ВДВ»

31.03.2022 | 19:15

Переезд на родной лед пока не приносит удачу хоккеистам «Дизелиста». Третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной молодежной лиги завершился в пользу соперников из клуба «Рязань-ВДВ».

Поединок получился очень упорным, о чем говорит хотя бы тот факт, что в течение первых двух периодов не было заброшено ни одной шайбы.

Начало заключительного отрезка игры сложилось в пользу гостей. «Десантники» не только открыли счет, но и с интервалом в полторы минуты сумели закрепить успех - 2:0. Пензенцы отбросили осторожность и пошли в наступление, которое в конце концов завершилось голом в исполнении Ильи Киселева.

На последних минутах «дизелисты» сняли вратаря и в большинстве пытались забросить спасительную шайбу, но рязанцы смогли отстоять свои владения. 1:2 - таков результат матча, кроме того, подобный счет не в пользу пензенцев зафиксирован и в серии.

Четвертый поединок, который может стать решающим, также пройдет на льду «Дизель-Арены».