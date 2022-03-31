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Спорт

«Дизелист» потерпел неудачу в матче с клубом «Рязань-ВДВ»

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Переезд на родной лед пока не приносит удачу хоккеистам «Дизелиста». Третий матч четвертьфинальной серии плей-офф Национальной молодежной лиги завершился в пользу соперников из клуба «Рязань-ВДВ».

Поединок получился очень упорным, о чем говорит хотя бы тот факт, что в течение первых двух периодов не было заброшено ни одной шайбы.

Начало заключительного отрезка игры сложилось в пользу гостей. «Десантники» не только открыли счет, но и с интервалом в полторы минуты сумели закрепить успех - 2:0. Пензенцы отбросили осторожность и пошли в наступление, которое в конце концов завершилось голом в исполнении Ильи Киселева.

На последних минутах «дизелисты» сняли вратаря и в большинстве пытались забросить спасительную шайбу, но рязанцы смогли отстоять свои владения. 1:2 - таков результат матча, кроме того, подобный счет не в пользу пензенцев зафиксирован и в серии.

Четвертый поединок, который может стать решающим, также пройдет на льду «Дизель-Арены».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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