«Дизель» сыграет четыре домашних матча за неделю

10.01.2022 | 09:08

«Дизель» готовится сыграть четыре матча за неделю. Первую в 2022 году серию пензенский хоккейный клуб проведет на своем льду.

В понедельник, 10 января, состоится встреча с ХК «Ростов». 12-го числа пензенцы примут ХК АКМ из Тулы, 14-го - ХК «Тамбов», 16-го - воронежский «Буран». На 20-е число назначена игра против казанского «Барса».

После этого «Дизель» отправится в выездное турне и проведет игры в Тольятти, Самаре, Верхней Пышме, Кургане, Челябинске и Орске.

По данным на 10 января, пензенский хоккейный клуб находится на 23-й строке турнирной таблицы. В 33 играх дизелисты набрали 24 очка.