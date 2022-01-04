Спорт

В пензенском бассейне организовали новогодний заплыв

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Начинающий спортсмен Роберт Хайров и его семья первыми пришли в «Суру» на «Новогодний заплыв». Это ежегодное мероприятие устраивают для детей и родителей. Одни показывают, чему научились, а другие радуются за их успехи.

«Я выиграл кубок, и мне дали золотую медаль», - рассказал мальчик.

Участникам предложили дистанцию в 50 метров, стиль - на выбор. Самой маленькой спортсменке, Авроре Плаксуновой, всего 3 года.

Чтобы тело слушалось, необходимо правильно размяться. Перед стартом участников ждала необычная физкультминутка - ее провели Дед Мороз и Снегурочка.

Пока сказочные персонажи развлекали детей, пловцы на трех дорожках покоряли бассейн. По итогам новогоднего турнира каждый участник получил золотую медаль и сладкий подарок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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