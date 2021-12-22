Спорт

«Дизель» завершит год выездным турне по четырем городам

Печать

«Дизель» отправился в заключительное выездное турне года. Пензенскую хоккейную команду ждут четыре встречи: 22 декабря с красноярским «Соколом», 24-го с ангарским «Ермаком», 27-го с «Омскими крыльями», 29-го с новокузнецким «Металлургом».

«В поездку тренерский штаб взял 25 игроков», - уточнили в пресс-службе «Дизеля».

Это вратари Артем Корепанов, Николай Мольков и Сергей Чигров, защитники Антон Антонов, Егор Ганабин, Егор Жданов, Максим Игнатович, Богдан Конюшков, Егор Кунгурцев, Антон Сизов и Егор Цветков, нападающие Антон Андриянов, Дмитрий Антонов, Максим Аскаров, Михаил Балашов, Алексей Дробин, Никита Емельянов, Илья Зиновьев, Илья Карлин, Антон Ковалев, Даниил Лапин, Никита Ли, Илья Павлюков, Никита Свинцицкий и Константин Сидорович.

Денис Горбунов, Виталий Люлько и Данила Платонов продолжают восстанавливаться после травм. Владислав Власов, Егор Морозов, Антон Савельев и Игорь Угольников покинули «Дизель» в декабре.

Пензенская команда находится на 23-й строчке турнирной таблицы (всего в соревнованиях участвуют 27 клубов). В 33 играх «Дизель» набрал 24 очка.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Гость||

Какое турне. На уборку снега их всех. В полном составе.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте