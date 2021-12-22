«Дизель» завершит год выездным турне по четырем городам

22.12.2021 | 08:14

«Дизель» отправился в заключительное выездное турне года. Пензенскую хоккейную команду ждут четыре встречи: 22 декабря с красноярским «Соколом», 24-го с ангарским «Ермаком», 27-го с «Омскими крыльями», 29-го с новокузнецким «Металлургом».

«В поездку тренерский штаб взял 25 игроков», - уточнили в пресс-службе «Дизеля».

Это вратари Артем Корепанов, Николай Мольков и Сергей Чигров, защитники Антон Антонов, Егор Ганабин, Егор Жданов, Максим Игнатович, Богдан Конюшков, Егор Кунгурцев, Антон Сизов и Егор Цветков, нападающие Антон Андриянов, Дмитрий Антонов, Максим Аскаров, Михаил Балашов, Алексей Дробин, Никита Емельянов, Илья Зиновьев, Илья Карлин, Антон Ковалев, Даниил Лапин, Никита Ли, Илья Павлюков, Никита Свинцицкий и Константин Сидорович.

Денис Горбунов, Виталий Люлько и Данила Платонов продолжают восстанавливаться после травм. Владислав Власов, Егор Морозов, Антон Савельев и Игорь Угольников покинули «Дизель» в декабре.

Пензенская команда находится на 23-й строчке турнирной таблицы (всего в соревнованиях участвуют 27 клубов). В 33 играх «Дизель» набрал 24 очка.