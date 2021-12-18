«Дизель» обыграл одного из фаворитов чемпионата ВХЛ

18.12.2021 | 21:40

Новогодний подарок преподнесли своим болельщикам хоккеисты «Дизеля», обыграв одного из лидеров чемпионата ВХЛ.

Ханты-мансийская «Югра» стала оправдывать статус фаворита с самого начала матча, когда уже к 4-й минуте повела в счете 2:0. Но пензенцы сумели оправиться от неудачного старта и стали приближаться к соперникам.

Богдан Конюшков и Никита Свинцицкий выровняли положение, а в третьем периоде состоялся бенефис Никиты Ли. Нападающий «дизелистов» с разрывом в несколько секунд сделал дубль, затем оформил хет-трик, окончательно разрушив надежды югорчан на достойный итог встречи.

Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу желто-синих, а после финальной сирены хоккеисты попали под «Мишкопад» - это традиционная акция, в ходе которой зрители бросают на лед мягкие игрушки в последнем в году домашнем матче «Дизеля», чтобы затем хоккеисты подарили их нуждающимся детям.