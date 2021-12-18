Спорт

«Дизель» обыграл одного из фаворитов чемпионата ВХЛ

Печать

Новогодний подарок преподнесли своим болельщикам хоккеисты «Дизеля», обыграв одного из лидеров чемпионата ВХЛ.

Ханты-мансийская «Югра» стала оправдывать статус фаворита с самого начала матча, когда уже к 4-й минуте повела в счете 2:0. Но пензенцы сумели оправиться от неудачного старта и стали приближаться к соперникам.

Богдан Конюшков и Никита Свинцицкий выровняли положение, а в третьем периоде состоялся бенефис Никиты Ли. Нападающий «дизелистов» с разрывом в несколько секунд сделал дубль, затем оформил хет-трик, окончательно разрушив надежды югорчан на достойный итог встречи.

Поединок завершился со счетом 5:2 в пользу желто-синих, а после финальной сирены хоккеисты попали под «Мишкопад» - это традиционная акция, в ходе которой зрители бросают на лед мягкие игрушки в последнем в году домашнем матче «Дизеля», чтобы затем хоккеисты подарили их нуждающимся детям.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
0
 
Гость||

Заказняк

Гость||

Лузеры не могут не продуть.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте