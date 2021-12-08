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Спорт

Пензенский боксер стал победителем крупного турнира в Самаре

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Кирилл Теплов, воспитанник пензенского училища олимпийского резерва, доказал, что в России ему нет равных. Турнир по боксу на призы заслуженного мастера спорта СССР Василия Шилова проходил в Самаре. За победу бились представители 23 регионов. Первые два поединка пензенец выиграл без проблем.

«В финале боксировал с представителем Челябинской области, после первого раунда мальчик был снят врачом: у него гематома на глазу, получил травму. Все звезды сошлись, все хорошо прошли и выполнили норматив мастера спорта России», - рассказал старший тренер сборных команд Пензенской области по боксу Сергей Ананьин.

Кирилл Теплов включен в состав сборной Приволжского федерального округа, несколько раз поднимался на верхнюю ступень пьедестала по итогам соревнований разного уровня. Но эта победа для него особенная.

«До сих пор не отошел от эмоций. Даже не могу поверить, что я стал мастером спорта, добился своей цели за столько лет занятий боксом. Добился, взял свое, дальше буду заниматься. Попробую попасть в сборную России, может, в профбои», - отметил боксер.

В тот же день звание мастера спорта получил и другой воспитанник, тренировавшийся у Сергея Ананьина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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