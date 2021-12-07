«Дизелист» на выезде обыграл ярославских хоккеистов

07.12.2021 | 19:41

Выездная серия «Дизелиста» продолжается. Хоккеисты сыграли в Ярославле с местным клубом. Разобрав ошибки прошлой неудачи в Рыбинске, на этот матч спортсмены вышли заряженными на победу. На 7-й минуте Егор Рытьков открыл счет, а на 16-й оформил дубль.

Во втором периоде команды практически не бросали по воротам. Хозяева льда пытались завладеть шайбой и закрепиться в зоне гостей, но подопечные Игоря Сафонова не предоставили им такой возможности. На перерыв команды ушли при счете 2:0 в пользу желто-синих.

Третья 20-минутка прошла в равной борьбе. Сначала Егор Ганабин увеличил преимущество пензенских хоккеистов, а потом Павел Житков сумел забросить единственную шайбу - 3:1 в пользу «Дизелиста».