Пензенская «Лагуна-УОР» победила «Мосполитех» с разгромным счетом

«Лагуна-УОР» вновь лидирует в конференции «Запад» чемпионата России по мини-футболу среди женских команд.
Вернуться на первую строчку в группе пензенским девушкам помогла победа над командой «Мосполитех».
Два матча шестого тура желто-синие провели на выезде. Первая игра завершилась всухую - 3:0 в пользу пензячек. Во второй встрече «Лагуна» сразу взяла инициативу в свои руки. Мяч влетел в ворота «Мосполитеха» уже на 35-й секунде. Через две минуты Дарья Навозова завершила комбинацию добиванием вплотную.
Воспользовавшись ошибкой игроков «Мосполитеха», Мария Самойлова пробивает вратаря, не оставляя ему шансов. Достойный ответ девушки в черном смогли показать лишь в самом конце первого тайма. Первая двадцатиминутка заканчивается со счетом 4:1.
Вторая половина игры также прошла под диктовку пензячек. Два гола спортсменки забили в пустые ворота, лишь численное преимущество позволило отыграть столичной команде два мяча, однако счет на табло остался разгромным. «Лагуна-УОР» победила 6:3.
Следующие матчи желто-синие проведут на домашней площадке. Их соперницами станут девушки из Орла.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.