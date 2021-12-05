Пензенская «Лагуна-УОР» победила «Мосполитех» с разгромным счетом

05.12.2021 | 19:50

«Лагуна-УОР» вновь лидирует в конференции «Запад» чемпионата России по мини-футболу среди женских команд.

Вернуться на первую строчку в группе пензенским девушкам помогла победа над командой «Мосполитех».

Два матча шестого тура желто-синие провели на выезде. Первая игра завершилась всухую - 3:0 в пользу пензячек. Во второй встрече «Лагуна» сразу взяла инициативу в свои руки. Мяч влетел в ворота «Мосполитеха» уже на 35-й секунде. Через две минуты Дарья Навозова завершила комбинацию добиванием вплотную.

Воспользовавшись ошибкой игроков «Мосполитеха», Мария Самойлова пробивает вратаря, не оставляя ему шансов. Достойный ответ девушки в черном смогли показать лишь в самом конце первого тайма. Первая двадцатиминутка заканчивается со счетом 4:1.

Вторая половина игры также прошла под диктовку пензячек. Два гола спортсменки забили в пустые ворота, лишь численное преимущество позволило отыграть столичной команде два мяча, однако счет на табло остался разгромным. «Лагуна-УОР» победила 6:3.

Следующие матчи желто-синие проведут на домашней площадке. Их соперницами станут девушки из Орла.