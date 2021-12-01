«Дизель» начал второй круг чемпионата с поражения от «Тороса»

01.12.2021 | 10:07

«Дизель» неудачно начал второй круг регулярного чемпионата ВХЛ. Во вторник, 30 ноября, пензенские хоккеисты на выезде уступили нефтекамскому «Торосу».

«Первый период завершился безголевой ничьей и запомнился болельщикам потасовкой на экваторе. Вторую двадцатиминутку хозяева провели более ударно - благодаря голам Виталия Каменева и Михаила Козлова они повели в счете. Окончательный итог на последней минуте матча установил Дмитрий Стулов, поразивший пустые ворота - 3:0 в пользу «Тороса», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Встреча в Пензе две недели назад также закончилась победой хоккеистов из Нефтекамска - 7:4.

«Первый период прошел в равной борьбе. Не смогли забить в большинстве, снова играли 5 на 3 и опять безрезультатно. Много поражений, появляется нервозность, неуверенность в своих действиях. В следующем периоде соперник добавил и использовал наши ошибки. Третий период успешно довели до победы. Заслуженная победа», - прокомментировал ход встречи главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

2 декабря пензенцы сыграют в Перми против «Молота». Сейчас «Дизель» находится на 24-й строке турнирной таблицы.