Спорт

«Дизель» начал второй круг чемпионата с поражения от «Тороса»

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«Дизель» неудачно начал второй круг регулярного чемпионата ВХЛ. Во вторник, 30 ноября, пензенские хоккеисты на выезде уступили нефтекамскому «Торосу».

«Первый период завершился безголевой ничьей и запомнился болельщикам потасовкой на экваторе. Вторую двадцатиминутку хозяева провели более ударно - благодаря голам Виталия Каменева и Михаила Козлова они повели в счете. Окончательный итог на последней минуте матча установил Дмитрий Стулов, поразивший пустые ворота - 3:0 в пользу «Тороса», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Встреча в Пензе две недели назад также закончилась победой хоккеистов из Нефтекамска - 7:4.

«Первый период прошел в равной борьбе. Не смогли забить в большинстве, снова играли 5 на 3 и опять безрезультатно. Много поражений, появляется нервозность, неуверенность в своих действиях. В следующем периоде соперник добавил и использовал наши ошибки. Третий период успешно довели до победы. Заслуженная победа», - прокомментировал ход встречи главный тренер ХК «Дизель» Алексей Медведев.

2 декабря пензенцы сыграют в Перми против «Молота». Сейчас «Дизель» находится на 24-й строке турнирной таблицы.

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Источник — фото hcdizel.ru
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Гость||

Губернатор, срочно для них начни строить ещё один ледовый дворец! А то вы же не знаете куда деньги девать, а тут такой повод

Гость||

они вообще что-нибудь выигрывают? как читаешь новости - опять проиграли какому-нибудь газмясу

Гость||

Чего вы хотите от них, каждый год команда меняется процентов на 80,денег больших здесь нет, собирают тех, кто более богатым клубам не нужен.

Гость||

Да заварите уже ворота в Дизель арену , пусть в Рубине играют

Гость||

да ладно, не такие уж хилые деньги получают......

Гость||

Да сколько можно!

Гость||

Всего 3 шайбы пропустили? Это уже результат.В следующем матче размочат счет,забьют гол!

Гость||

Отстаньте ты них,

Им ещё в агитках за ваксинацию сниматься, по стрельбищам кататься и в ставках учавствовать. Тут не до хоккея

Имя: Гость
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