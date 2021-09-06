«Дизель» начал сезон с поражения в овертайме

06.09.2021 | 09:28

В воскресенье, 5 сентября, «Дизель» начал выступление в регулярном чемпионате ВХЛ. Первую встречу пензенские хоккеисты провели на выезде против ХК «Рязань».

«С первых минут хозяева взяли игру в свои руки, насев на ворота Игоря Устинского. До определенного момента оборона справлялась, но на седьмой минуте Александр Репьях в большинстве счет открыл. Правда, еще до перерыва Антон Андриянов броском с острого угла восстановил равенство», - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

До конца основного времени отличиться не смогла ни одна из команд. Овертайм продлился недолго - хозяева льда забили гол на девятой секунде. Итог - поражение «Дизеля».

По словам главного тренера пензенских хоккеистов Евгения Мухина, встреча в Рязани была хорошей игрой двух равных соперников.

«Начало было немного нервное. Второй период играли увереннее. В третьем периоде имели преимущество, были голевые моменты, но не забили, и, увы, не забиваешь ты - забивают тебе. Команда старалась, команда билась, тренерский штаб командой доволен», - подчеркнул Мухин.

На вопрос, какая задача поставлена перед командой на новый сезон, он ответил, что, как всегда, самая высокая.

«Попасть в плей-офф и пройти как можно дальше, показать хороший результат. Будем стараться, я думаю, что задача из выполнимых», - резюмировал наставник «Дизеля».