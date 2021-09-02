Пензячка Мария Латрицкая заняла 4-е место на Паралимпиаде в Токио

02.09.2021 | 09:04

Спортсменка из Пензенской области Мария Латрицкая заняла 4-е место на соревнованиях по спорту слепых в дисциплине «плавание» на Паралимпийских играх в Токио. Состязания прошли в среду, 1 сентября.

Как сообщили в пресс-службе министерства спорта региона, в заплыве на дистанции 100 м брассом пензячка финишировала с результатом 1:17.59.

В тройке лидеров оказались немецкая пловчиха Елена Кравцова (1:13.46), Ребекка Редферн из Великобритании (1:14.10) и Коллен Янг из США (1:15.69).

Мария Латрицкая - первая спортсменка из Пензенской области, которая приняла участие в Паралимпийских играх, добавили в пресс-службе.