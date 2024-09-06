Как школьникам готовиться к олимпиадам: советы педагога

06.09.2024 | 08:54

Интеллектуальные соревнования школьников требуют глубоких знаний предмета, широкого кругозора, навыков логических построений и многого другого. Как готовиться к олимпиадам, «Известиям» рассказала руководитель департамента преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Полина Неверова.

По ее словам, все олимпиады можно разделить на 2 большие группы. Первая - это самая престижная Всероссийская олимпиада школьников (ВСОШ). Она проводится в несколько этапов: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Для перехода на каждый следующий уровень необходимо набрать установленное количество баллов на предыдущем. Победителей и призеров последнего этапа зачисляют в вузы на профильные направления без экзаменов. Кроме того, эта олимпиада не требует подтверждения высоким баллом ЕГЭ.

Вторая большая группа олимпиад состоит из конкурсов, включенных в Перечень Российского совета олимпиад школьников. Каждый год Министерство образования и науки РФ утверждает новый список. В него включают разные олимпиады - университетские, региональные и другие в соответствии с их уровнем.

Выше прочих ценятся олимпиады первого уровня. Наградой за победу может стать поступление без экзаменов в определенный вуз, дополнительные баллы. Призерам и победителям могут зачесть 100 баллов в ЕГЭ по предмету олимпиады или максимальный балл за дополнительное вступительное испытание.

«Также необходимо помнить, что в большинстве вузов олимпиада дает льготы, только если призовое место получено в 11-м классе, иногда учитываются результаты за 10-й класс. Кроме того, олимпиады Перечня нужно подтверждать 75 баллами ЕГЭ по соответствующему предмету», - отметила Полина Неверова.

У каждой олимпиады своя специфика, и, прежде чем начать готовиться к состязаниям, следует заранее узнать, что может дать победа школьнику в конкретном вузе.

Чем раньше ученик начнет подготовку, тем лучше. Большинство победителей начинают борьбу уже с 8-9-го класса.

На старте следует ознакомиться с материалами для подготовки и архивами прошлых лет, размещенными на сайте. Выложенные задания стоит решить самостоятельно, а затем проверить себя по опубликованным решениям, если они есть.

«Лучше работать под руководством преподавателя, который знаком со спецификой олимпиады и сможет помочь разобраться с нюансами предмета и освоить формат. Стоит самостоятельно расширять кругозор, углублять знания в профильном предмете, много читать, обращать внимание на связанные с изучаемой сферой события. Для поддержания тонуса можно принять участие в других профильных олимпиадах разных компаний и образовательных платформ и выиграть ценные призы», - рекомендует эксперт.

Неверова предупредила, что в 11-м классе участие в олимпиадах создаст большую дополнительную нагрузку при параллельной подготовке к ЕГЭ. Необходимо равномерно распределить усилия, не стоит забывать об отдыхе и самовосстановлении, чтобы не сойти с дистанции.