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Учеба

Для школьников пройдет всероссийская олимпиада по труду

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С этого года будет проводиться всероссийская школьная олимпиада по предмету «Труд». Соответствующий приказ издало Министерство просвещения РФ.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что начиная с 2024/25 учебного года всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательному предмету «Труд (технология)» проводится по профилям: «Культура дома, дизайн и технология», «Техника, технология и техническое творчество», «Информационная безопасность» и «Робототехника», - говорится в нем.

Предмет «Труд» вернулся в школы с 1 сентября. Он включает в себя пять обязательных модулей и три вариативных (по выбору). Обязательные - «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», вариативные - «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».

Кроме того, в зависимости от социально-экономических потребностей региона могут быть разработаны дополнительные вариативные модули.

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