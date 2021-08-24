Пензенская спортсменка выступит на Паралимпиаде в Токио

В Токио открылась Паралимпиада. Россию представят более 240 спортсменов, в их числе Мария Латрицкая.
Об этом во вторник, 24 августа, в сторис своего Instagram-аккаунта сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.
Пензячка поборется за медали в спорте слепых в дисциплине «плавание» на дистанциях 50 м кролем и 100 м брассом. Соревнования состоятся 29 августа и 1 сентября.
Всего в Токио разыграют 539 комплектов наград, будет представлено 22 вида спорта. Впервые в программу соревнований включили бадминтон и тхэквондо, они заменят парусный спорт и одну из дисциплин паралимпийского футбола.
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