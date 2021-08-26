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Спорт

На стадионе «Зенит» подвели итоги турнира по футболу

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На стадионе «Зенит» вышагивали самые спортивные школьники областного центра. Эти ребята и во время каникул регулярно посещали тренировки, участвовали в соревнованиях. В Пензе подвели итоги турнира по футболу на призы депутатов городской думы и летней оздоровительной кампании. Три месяца с учениками занимались дворовые тренеры. Лучших из них пригласили на торжественную церемонию. Среди награжденных - Дмитрий Жикунов, он работал на улице Измайлова.

«15-16-17 лет, до 18 лет подростки. На тренировки ходили, посещали занятия, всем огромное спасибо. Проявили огромное уважение к тренеру. Надеюсь, зимой у нас будет дворовый тренер по хоккею, соберем команду, будем выступать везде», - рассказал дворовый тренер Дмитрий Жикунов.

Проект «Детский спорт» реализуется в областном центре на протяжении нескольких лет. В этом году тысячи ребят активно проводили время.

«20 площадок по этому проекту и детских дворовых тренеров. У каждого практически сформировались своим команды, не только по футболу, кто-то занимался баскетболом, кто-то просто играл с детьми», - отметил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Что же касается турнира по футболу, то в финал соревнований вышли восемь команд, по две из каждого района города. В итоге сильнейшими стали представители гимназии № 13, воспитанники школ № 66 и 58 заняли второе и третье место соответственно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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