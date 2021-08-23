«Дизелист» обыграл саратовский «Кристалл» со счетом 4:0

23.08.2021 | 18:37

«Дизелист» сыграл с саратовским «Кристаллом» заключительный товарищеский матч. Гости с самого начала шли в атаку, прессинговали пензенских хоккеистов, не давая разыгрывать комбинации.

«Идет учебно-тренировочный процесс, мы готовимся к чемпионату. Основные игры у нас впереди. Мы стараемся, делаем все, чтобы создать боеспособную команду, чтобы достойно выглядела на чемпионате», - отметил главный тренер МХК «Кристалл» Али Бурханов.

Но «Кристаллу» не удалось удержать инициативу. За пять минут до конца первого периода Валерий Чернов распечатал ворота гостей и забросил шайбу. Это переломило ход игры.

«Результат у нас сейчас не главное, а главное - найти оптимальное сочетание перед сезоном, чтобы в сезон уже входили сыгранные звенья. Ребят много новых», - рассказал главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Медведев.

Во всех предыдущих играх с «Кристаллом» «Дизелист» одерживал крупные победы. В воскресном матче счет на табло был 8:3. Звездой встречи стал нападающий сурской команды Михаил Балашов. Он четыре раза переиграл саратовского вратаря и тем самым оформил покер.

«Занимался на земле, бросал - и вот так вышло. Я рад, что команда выиграла», - поделился игрок МХК «Дизелист» Михаил Балашов.

Встреча оказалась богатой на удаления. Хоккеисты обеих команд двигались динамично и постоянно боролись за право владеть шайбой. Но после финальной сирены стало ясно - «Дизелист» одержал победу со счетом 4:0.