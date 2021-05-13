Сетевое издание|18+|Четверг|13 мая 2021|18:01
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Спорт

Г. Кабельский прокомментировал уход главного тренера «Дизеля»

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Тренерский штаб «Дизеля» во главе с Алексеем Ваулиным должен был продолжить работу в хоккейном клубе. 1 мая ничто не предвещало перемен.

Как сообщил врио министра физической культуры и спорта области Григорий Кабельский, именно в этот день он встретился с тренерами в хоккейном клубе.

«По всей видимости, за это время произошли какие-то события или поступили новые предложения. Если он подтвердит свое окончательное решение, то в предстоящий сезон команда войдет с новым тренером», - пояснил врио министра.

Григорий Кабельский добавил, что «Дизель» продолжит играть. Хоккеисты будут стремиться к тому, чтобы предстоящий сезон стал не менее успешным, чем предыдущий.

О том, что пензенский «Дизель» остался без тренерского штаба в составе Алексея Ваулина, Дмитрия Шандурова, Сергея Агеева и Александра Шакирова, стало известно в четверг, 13 мая.

«Благодарен Пензе за то, что здесь я состоялся как тренер. Но считаю, что настало время что-то изменить в своей карьере. На данный момент я открыт для нового вызова», - прокомментировал свой уход Ваулин.

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Гость||

А что еще оставалось делать? Игроки все в НХЛ уехали.

Гость||

Невосполнимая потеря для всех нас.

Гость||

Ждём конкурсов красоты... Пенза помнит...

Гость||

Этогого кобель ского пора увольнять, надоел уже

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Хоккеисты будут стремиться к тому, чтобы предстоящий сезон стал не менее успешным, чем предыдущий.
А предыдущий был успешным?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

1 мая ничто не предвещало перемен.
А потом Кабельский объявил об урезании бюджета.

Гость||

Шестеро основных игроков уехали в югру, кузню и др. и че тут делать?

Гость||

1 мая маловероятно, что они встречались, а вот 12 числа после каникул разговаривать уже было не с кем.

Гость||

Если в области нет абсолютно никакого профессионального спорта, а есть только недоученные любители в отдельных видах спорта, то может ли руководитель называть себя громким словом "министр"? Какой ты министр? Одно горе.

Г-н Мельниченко, исправляйте ситуацию с десятками ваших, так сказать, министров. Не тянут по делам их.

Гость||

Этот товарищ с бегающими глазками тоже оттуда не мало хапнул

Гость||

А что у него действительно глазки бегают ? Прикольно

Гость||

Ну чего ходить вокруг да около??? Это уход от нищеты позорной, где тренеры получают мало при любом раскладе, даже в самом успешном сезоне. Они будут востребованы в других командах, получая в 3-5 раз больше. Вот и всё, что нужно знать туповатым руководителям спорта. Министрам якобы по зарплате.

Гость||

Глазки бегают у всех нечестных людей, извлекающих выгоду из занимаемой должности. Он весьма умело расставлял своих людей на капитальные ремонты некоторых учреждений... Дальше все, включая его, были ну очень довольны, последствиями ремонта. Покупались квартиры, машины и всё благодаря умелому руководству при имеющейся крыше воров во времена Васи.

Гость||

Кабельских мозгов на один сезон в Москве не хватило, как не цеплялся. А здесь прям герой-разрулила высший класс. Может рядом с Ваней есть свободная шконочка? Что б пензенский спорт хоть вздохнул

Гость||

Гость писал(a):

Они будут востребованы в других командах,
Дворниками?

Имя: Гость
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