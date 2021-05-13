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Спорт

Из пензенского «Дизеля» ушли тренеры во главе с Алексеем Ваулиным

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Пензенский «Дизель» остался без тренерского штаба. Алексей Ваулин, Дмитрий Шандуров, Сергей Агеев и Александр Шакиров покинули хоккейный клуб. Об этом стало известно в ночь со среды на четверг, 13 мая.

«Благодарен Пензе за то, что здесь я состоялся как тренер. Но считаю, что настало время что-то изменить в своей карьере. На данный момент я открыт для нового вызова», - прокомментировал свое решение Ваулин. Его слова приводит пресс-служба «Дизеля».

Алексей Ваулин возглавлял «Дизель» с 2018 года. В первом сезоне команда под его руководством заняла в чемпионате ВХЛ 21-е место, во втором - вышла в 1/8 плей-офф, в третьем завершила «регулярку» на третьем месте и вышла в 1/4 финала.

До «Дизеля» Ваулин тренировал «Дизелист». С ним команда завоевала серебряные и золотые медали НМХЛ.

Шандуров был вторым тренером команды, Агеев - наставником вратарей, Шакиров - тренером по физподготовке. Они уход из «Дизеля» пока не прокомментировали.

Источник — фото vk.com/dizel58
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Гость||

На субботник всех выгнать их! Хоть какая то польза.

Гость||

Какие то в дизеле подковерные игры идут, раз тренера уходят разом. Связано с новым губером и новыми замами?

Гость||

Конкурс красоты им проводить... У них там первые места были?

Гость||

А почему тренеров только четверо? Можно было их там сделать штук 21, например. Ну чтобы им веселее было.

Имя: Гость
Комментарий:

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