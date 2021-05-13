Из пензенского «Дизеля» ушли тренеры во главе с Алексеем Ваулиным

13.05.2021 | 08:28

Пензенский «Дизель» остался без тренерского штаба. Алексей Ваулин, Дмитрий Шандуров, Сергей Агеев и Александр Шакиров покинули хоккейный клуб. Об этом стало известно в ночь со среды на четверг, 13 мая.

«Благодарен Пензе за то, что здесь я состоялся как тренер. Но считаю, что настало время что-то изменить в своей карьере. На данный момент я открыт для нового вызова», - прокомментировал свое решение Ваулин. Его слова приводит пресс-служба «Дизеля».

Алексей Ваулин возглавлял «Дизель» с 2018 года. В первом сезоне команда под его руководством заняла в чемпионате ВХЛ 21-е место, во втором - вышла в 1/8 плей-офф, в третьем завершила «регулярку» на третьем месте и вышла в 1/4 финала.

До «Дизеля» Ваулин тренировал «Дизелист». С ним команда завоевала серебряные и золотые медали НМХЛ.

Шандуров был вторым тренером команды, Агеев - наставником вратарей, Шакиров - тренером по физподготовке. Они уход из «Дизеля» пока не прокомментировали.