«Трофи-рубеж» собрал в Пензенском районе более 50 экипажей

02.05.2021 | 17:30

Танки грязи не боятся. Конечно, не Т-34 преодолевают трассу, а автомобили, специально подготовленные к такого рода соревнованиям.

В честь Дня Победы недалеко от Пензы проходит Кубок области по трофи-рейдам «Трофи-рубеж 2021», в котором принимают участие более 50 экипажей из разных регионов Поволжья.

Братья Кондрашины третий год колесят по бездорожью. Экипаж из Кузнецка не раз становился победителем и призером окружных соревнований. Однако пилот Андрей и штурман Денис впервые вместе будут покорять родную трассу.

«Мы всегда увлекались машинами и однажды решили пойти дальше покатушек. Покатушки местного уровня уже неинтересны, хочется борьбы, с напором», - рассказали братья.

Свой ВАЗ-21214 кузнецкие гонщики готовили к старту всю зиму. Автомобиль салатового цвета с нежно-розовыми дисками легко преодолевал препятствия.

А вот команда с берегов Волги не смогла переехать пензенский ручей. Машина почти наполовину ушла под воду. В заезде участвовали транспортные средства без специального подъемного механизма. Следом на трассу выйдут представители других зачетных классов.

«ТР-1 с лебедкой, ТР-2 с двумя лебедками и ТР-3 - это машины, построенные в единичных экземплярах. Задача участников - за отведенное время, то есть за полтора часа, первый заезд, проехать максимальное количество кругов. Получается не у всех», - объяснил главный судья соревнований Алексей Боучек.

«Трофи-рубеж» проводится по уникальному рельефу автополигона «Бизон» в Саловке с 2015 года. Эти соревнования внесены в энциклопедию Пензенской области как одни из самых зрелищных и массовых в регионе.