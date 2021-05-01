В Пензенском районе пройдет гонка с препятствиями «Трофи-рубеж»

01.05.2021 | 11:20

2 и 3 мая на автополигоне «Бизон», расположенном в Пензенском районе, состоится Кубок Пензенской области по трофи-рейдам «Трофи-рубеж - 2021».

В состязаниях примут участие более 50 экипажей из Пензенской, Нижегородской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Тамбовской областей и Республики Мордовия.

На старт выйдут спортсмены на автомобилях, подготовленных по техническим требованиям пяти зачетных классов:

- ТРС (стандартные автомобили с колесной формулой 4×4 и автомобили с измененной амортизационной системой, но без установленных лебедок);

- ТР1 (подготовленные автомобили с колесной формулой 4×4, оснащенные лебедкой);

- ТР2 (подготовленные автомобили с колесной формулой 4×4, оснащенные двумя лебедками);

- ТР3 (прототипы - специально созданные для бездорожья транспортные средства);

- ТРА (любой легковой автомобиль с колесной формулой 4×4 и снаряженной массой не более 3 500 кг, соответствующий требованиям правил дорожного движения).

«Уникальный рельеф автополигона «Бизон» позволяет видеть всю трассу. Зрители смогут наблюдать прохождение экипажами реки вброд, преодоление болота, ям, траншей и холмов. Кроме того, гостей соревнований ждет развлекательная программа с конкурсами и призами, а самые отважные зрители смогут принять участие в забеге по грязи через полосу препятствий», - рассказали в пресс-службе регионального минспорта.

Основным гоночным днем станет воскресенье, 2 мая. 10:00 - открытие соревнований. Первый заезд стартует в 10:30, следующие - в 13:00, 17:00 и 19:00.

В понедельник, 3 мая, в 10:00 состоится награждение победителей.

Автополигон «Бизон» расположен в непосредственной близости от трассы Р-158 Нижний Новгород - Саратов, на противоположной стороне от села Саловка.

«Трофи-Рубеж» проводится с 2015 года и собирает каждый год около 5 000 зрителей. Проведение гонки приурочено ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.