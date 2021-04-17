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Спорт

Пензенская молодежь сдала нормативы ГТО

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Парни и девушки к труду и обороне готовы. Желание проверить свои силы и сдать норматив ГТО изъявили 150 студентов и абитуриентов университета архитектуры и строительства. Среди них - Эрнест Ярлыков. Парень учится на 4-м курсе и планирует получить заветный значок.

«Самыми легкими для меня подтягивания и отжимания, наверное, будут. Самое тяжелое - бег на длинные дистанции», - отметил студент.

В Пензе проходит месячник в честь 90-летия комплекса ГТО. Во всероссийском рейтинге область занимает 3-ю строчку по реализации этого проекта.

«ГТО охватывает начиная с дошкольного возраста и заканчивая самыми пожилыми жителями города. Задача - чтобы комплекс подтолкнул желающих сдать эти нормативы улучшить свою физическую подготовку и потратить больше времени на занятия физической культурой», - сообщил председатель городского спорткомитета Владислав Чесноков.

Студенты и абитуриенты попробовали свои силы в семи дисциплинах. Те, кто показал хороший результат, смогут принять участие в региональном этапе, который состоится в конце мая.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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