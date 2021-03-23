В «Воейкове» состоялся областной этап универсиады по боксу

23.03.2021 | 20:08

Областной этап универсиады по боксу собрал во дворце единоборств «Воейков» сильнейших бойцов среди тех, кто проходит обучение в регионе. В финалы пробились лучшие из лучших, и именно эти поединки стали самыми захватывающими и непредсказуемыми.

«Студенческий бокс вообще в России очень сильный, потому что сборная команда России, многие студенты, ведущие спортсмены - все должны участвовать на универсиадах, на чемпионатах мира среди студентов. Этому мероприятию уделяется большое внимание», - отметил президент Федерации бокса Пензенской области Юрий Черников.

В финальную часть состязаний вышли около 50 боксеров. Иван Ильичев одним из первых завоевал золото студенческой универсиады.

«Как бы «прощупал» своего соперника - я над этим долго работал. У меня разряд кандидата в мастера спорта, участвовал во многих соревнованиях, побывал во многих городах», - рассказал он.

В итоге в командном первенстве чемпионами стали представители Пензенского госуниверситета, на втором месте - студенты филиала Военной академии материально-технического обеспечения, на третьем - боксеры из аграрного университета.