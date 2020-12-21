«Дизель» на последних секундах вырвал победу у «Тороса»

21.12.2020 | 08:31

«Дизель» продолжил домашнюю серию победой над нефтекамским «Торосом». Матч состоялся в воскресенье, 20 декабря.

Пензенцы открыли счет на девятой минуте (отличился Алексей Шубин), но к концу периода гости ликвидировали отставание. В начале второго периода хозяева вновь вышли вперед (шайбу в ворота «Тороса» забил Антон Андриянов). К концу третьего гости отыгрались - 2:2.

«Развязка наступила на последней секунде встречи, когда хозяева все же затолкали шайбу в ворота, но уже с финальной сиреной - расторопнее всех оказался Павел Володин. После видеопросмотра было определено, что время не вышло - сумасшедшая концовка!» - рассказали в пресс-службе «Дизеля».

Главный тренер пензенской команды Алексей Ваулин после игры констатировал, что его подопечные показали очень высокий уровень.

«Когда команда выполняет требования тренерского штаба, и когда идет огромный настрой, огромное желание, выполнение, то у нас мало проблем. Перед матчем пообщались с командой, и она сегодня сыграла как единое целое. Я считаю, и болельщикам понравился хоккей сегодняшний», - поделился Ваулин.

«Дизель» находится на третьей строчке турнирной таблицы. В 32 играх команда набрала 45 очков. В среду, 23 декабря, пензенцы примут на своем льду ижевскую «Ижсталь».