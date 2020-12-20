Пензячки выиграли матч у лидера чемпионата страны по мини-футболу

20.12.2020 | 17:22

Футболистки «Лагуны-УОР» могли взять полноценные шесть очков в борьбе с лидером чемпионата России, нижегородской «Норманочкой», но ограничились лишь половиной.

В первом матче серии желто-синие имели громадное количество голевых моментов, били в штанги и перекладины, промахивались по пустым воротам, а волжанки использовали единственный шанс и забили со штрафного - 0:1. К чести пензенских девушек, после обидного поражения они не опустили руки.

«Нам президент еще клуба помог, зашел в раздевалку сегодня, сказал напутственные слова. Так совместными усилиями добились того, что сегодня вышла уже другая команда в плане психологии», - рассказал главный тренер ПМФК «Лагуна-УОР» Михаил Крюков.

Повторная игра протекала под диктовку хозяек. «Норманочка» открыла счет, но еще до перерыва Анна Шульга и Мария Самойлова забили в ответ красивые голы. Во втором тайме пензячки продолжали доминировать, и наградой за усердие стали мячи Екатерины Самойловой и Оксаны Алемайкиной. Нижегородки сократили отрыв, но игру спасти не смогли - 4:2 в пользу «Лагуны-УОР».

«Была полная концентрация, уверенность на сегодняшнюю игру. Хотелось показать болельщикам нашим на трибунах и тем, что смотрят нас онлайн, что мы действительно сильнее, мы лучше их. Вот сегодня показали, надеюсь, достойно», - отметила форвард ПМФК «Лагуна-УОР» Анна Шульга.

Мини-футбольные баталии возобновятся уже в следующем году. 12 января «Лагуна-УОР» и «Норманочка» встретятся в рамках Кубка страны.