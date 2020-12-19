Последнюю в году домашнюю серию «Дизель» начал с поражения

19.12.2020 | 20:30

Заключительную домашнюю серию в календарном году хоккеисты «Дизеля» начали с поражения от аутсайдера Высшей лиги.

Пермский клуб «Молот-Прикамье» занимает предпоследнее место в таблице чемпионата, тем не менее в первом периоде уральцы переиграли хозяев вчистую, забросив две безответные шайбы.

Во втором периоде «медведи» еще увеличили отрыв, но пензенцы вовремя открыли счет своим шайбам - отличился Алексей Шубин. Шансы на то, чтобы отыграться, оставались.

«Первый период вообще идеально сыграли по заданию - хорошо разобрали соперника по видео. Во втором за счет удалений чуть прижались. Третий уже играли по счету», - прокомментировал главный тренер ХК «Молот-Прикамье» Александр Агеев.

Кульминацией стали последние минуты поединка, когда «молотобойцы» заработали несколько удалений подряд. Одно из них реализовал Донат Стальнов, сокративший отставание до минимального. Финальный штурм «дизелистов» результата не принес: поражение - 2:3.

«Ребята все-таки встряхнулись, и на сегодняшний день радует то, что с 0:3 мы не бросили играть и пытались сравнять. В концовке нам не повезло, но это опять же эхо первого периода», - оценил усилия команды главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

До окончания года пензенским хоккеистам предстоит провести еще три матча на родном льду. Последовательно Дизель сыграет с нефтекамским «Торосом», ижевской «Ижсталью» и альметьевским «Нефтяником».