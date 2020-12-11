В Каменке школьники разыграли награды соревнований по тэг-регби

11.12.2020 | 21:01

В Каменке прошел Зимний кубок клуба «Локомотив» по тэг-регби среди детей 2009-2010 года рождения. Этот вид игры с овальным мячом в последнее время в области приобретает большую популярность среди школьников. Он воспитывает силу, ловкость, реакцию.

«В тэг-регби играет команда от 5 до 7 человек. У них прикрепляются специальные пояса, на пояса - ленты, и вместо контактной ситуации игрок защиты дергает эту ленту. Игрок с мячом должен остановиться и отдать пас. Игра продолжается дальше, а лента возвращается на место», - объяснил главный судья соревнований Сергей Колосов.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Каменки и Бессоновского района. Турнир больше напоминал поединок тренеров.

Победителем детского Зимнего кубка регбийного клуба «Локомотив» стала команда из Грабово Бессоновского района.